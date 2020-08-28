Глава Ленобласти проверил ход ремонта «Юности» в Приозерске

Стоимость работ ремонта стадиона спорткомплекса «Юность» составила 94,8 млн рублей. Александру Дрозденко по достоинству оценил траты

«Построен прекрасный спортивный объект, который станет центральным стадионом Приозерского района, — отметил глава региона. — При этом мы не забываем и о спортивных площадках в поселениях: ими Приозерский район славится – взять хотя бы единственный в регионе спорткомплекс по городошному спорту для соревнований европейского и мирового уровня».

На стадионе спорткомплекса «Юность» кроме капремонта уже произведен монтаж спортивного оборудования на новом футбольном поле ─ установлены ворота, комплекс турников, пьедестала, скамьи для запасных игроков и трибуны с навесом.

Как уже ранее писал ivbg.ru, глава Ленобласти сегодня находится с рабочим визитом в Приозерском районе, где уже прогулялся по благоустроенной набережной Вуоксы в Лосево.