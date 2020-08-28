Александр Дрозденко оказался в лидерах на Бирже губернаторов

Губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов подписали на прошлой неделе соглашение об интеграции Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Благодаря соглашению удастся решить крайне насущные вопросы во многих сферах.

Так, 21 августа агентство «ПолитБрокер» выделило троих лидеров и одного аутсайдера на Бирже губернаторов. В первой тройке — главы Калининградской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Telegram-канал «Зеленая папка» отмечает, что рейтинг Александра Дрозденко вновь растет на упомянутой Бирже. Так, на очередном заседании межведомственного Координационного совета обозначил губернатор Александр Дрозденко: школьники с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным питанием.

«В Ленинградской области младшие классы в полном составе начнут кормить за счёт регионального бюджета с 1 сентября. В Петербурге эта история уже работает. Но, понятно, на своей земле со своими школьниками каждый регион сам разберётся. Решен вопрос, что делать с «пограничными» детьми, которые живут в Питере, учатся – в области или наоборот. Дрозденко завил: «Мы уже говорим чётко о развитии одной агломерации в интересах одних жителей — мы абсолютно не разделяем их на жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области… Мы принимаем решения о единых льготах, о синхронизации работы наших дорожных служб, транспорта, о синхронизации работы наших всех коммунальных служб. Мы должны синхронизировать и строительство социальных объектов, и медицинских учреждений, и многого другого. Самое главное, что от интеграции будут выигрывать и два субъекта Федерации, как юридические лица, ну и, конечно, наши жители», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Тем временем пресс-служба регионального правительства отмечает согласие с экспертной оценкой работы губернатора Александра Дрозденко — в последнее время он выдвинул сразу несколько крупных инициатив.

«Это, прежде всего, программа “47 гарантий от 47 региона”, которая предполагает закрепить на уровне областного закона важнейшие социальные гарантии по семи ключевым направлениям («здравоохранение», «образование», «социальная политика», «жилищная политика», «экономика», «комфортная среда» и «экология»). Кроме того, в преддверии 1 сентября власти Ленинградской области не только выполнили, но и перевыполнили распоряжение президента о горячем питании для младшеклассников: все школьники с 1 по 4 класс будут бесплатно получать не только горячие завтраки, но обеды», — цитирует «Замполит» пресс-службу областного правительства.

Там уточнили, что губернатор много ездит по региону. Так, отменив из-за пандемии День Ленобласти, решено было провести праздничные мероприятия в каждом районе отдельно. Однако присутствие на праздниках — не основная цель поездок губернатора.

«Глава региона контролирует завершение реконструкций и строек школ и других социальных объектов (область вводит беспрецедентно много), и, главное, посещает точки, которые ещё требуют приложения усилий: капремонта, реновации и нового строительства. А ещё в области реально заработала программа строительства очистных: у людей в небольших населённых пунктах теперь появляется нормальное водоснабжение с чистой водой», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом где-то проблему водоснабжения решают с помощью больших вложений в реконструкцию объектов, а где-то — современными модульными конструкциями.

Также губернатор Ленобласти продолжает решать проблемы районов новостроек на границе в Петербургом — на недавней встрече с Александром Бегловым он обсудил дальнейшие планы и задачи по интеграции двух регионов.

«Не объединению, а интеграции, предусматривающей, в частности, синхронные меры и решения в сфере транспорта, здравоохранения, социальной защиты. Пик пандемии два соседних региона отработали с точки зрения синхронности усилий неплохо — это подчёркивалось и на вчерашнем заседании координационного совета. Ограничительные меры в районах, близких к СПб, область вводила синхронно с городом, два региона помогали друг другу с госпитализацией жителей, предприятия области, выпускающие медицинские маски и респираторы — активно снабжали ими систему здравоохранения Санкт-Петербурга. Так что накопленный опыт дружной и синхронной работы в пандемию — теперь решено распространить на весь комплекс взаимоотношений области и мегаполиса», — говорится в заключение.

Тем временем Telegram-канал «Тайны Ленинградского Двора» также отмечает, что «акции» Александра Дрозденко на Бирже губернаторов вновь идут вверх. Главная причина при этом — заседание Координационного совета.

«Главы двух субъектов со своими командами столько вопросов по интеграции подняли, что явно вышли за рамки повестки. И не просто обсудили, а сходу договорились по целому ряду строительных, инфраструктурных, социальных проектов. Начиная от питания младших школьников, подготовки «синих воротничков» и заканчивая возможностью обращаться к медикам «без внимания на прописку». Даже скоростной поезд между Гатчиной и Питером задумали. Как сказали губернаторы, «одна агломерация в интересах всех жителей». Вот прям на слоган напрашивается. Да еще на позитиве прошло заседание совета Почетных граждан, где аксакалы Ленобласти не только одобрили «47 гарантий», но и похвалили губернатора за акцию «Ленинградское здоровье». А от старейшин доброе слово дорогого стоит. Наблюдаем», — пишет Telegram-канал.

Telegram-канал «Пул №47» сообщает, что Александр Дрозденко снова оказался в числе эффективных глав регионов, чьи «акции» продолжают расти на Бирже губернаторов. Среди причин: последнее заседание Координационного совета, закон «47 гарантий от 47 региона», беспрерывная работа губернатора и его команды, участие в ВКС партии «Единая Росси» и доклад Дмитрию Медведеву о строительстве социальных объектов и решении вопроса с долгостроями — лидер партии отметил, что регион идет по верному пути, поэтапное снятие «антикоронавирусных» ограничений — уже заработали кинотеатры.

«При этом выборная кампания губернатора проходит спокойно и без сюрпризов — Александр Дрозденко просто продолжает работать. Ведь главное — реальные дела, а не громкие обещания», — пишет Telegram-канал.

Telegram-канал «Северное измерение» пишет о готовящейся глобальной реформе — интеграции двух регионов. Управлять новым организмом будет Единый центр управления самыми важными отраслями.