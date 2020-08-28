Госжилнадзор Ленобласти выписал штрафов управляющим компаниям почти на 6 млн рублей

По состоянию на 28 августа в Ленобласти проверено уже 1 549 многоквартирных домов: за неубранные лестницы и ненадлежащую дезинфекцию составлены 123 протокола. Управляющие компании оштрафованы на 5 млн 997 тыс. руб.

На следующей неделе специалисты Госжилнадзора посетят Гатчинский и Кингисеппский районы, а также Тосно, Шлиссельбург и поселок им. Свердлова. Они проверяют санитарное состояние подъездов в многоквартирных домах и качество проводимой там дезинфекции.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.