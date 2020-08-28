Пограничники обнаружили в лесу Ленобласти снайперскую винтовку, патроны и снаряды времен войны

В лесу неподалеку от государственной границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России обнаружили множество боеприпасов и оружие времен Великой Отечественной войны.

Среди обнаруженных пограничниками снарядов: примерно тысяча патронов калибра 7,6 миллиметра, шесть артиллерийских снарядов калибра 82 миллиметра, а также снайперская винтовка Токарева без боезапаса со следами коррозии. Полиция изъяла оружие, на месте работали минеры.

Напоминаем, при обнаружении опасных артефактов необходимо сообщить о находке в полицию или Пограничное управление.