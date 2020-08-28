Александр Беглов обратился в Роспотребнадзор с просьбой открыть кинотеатры и фуд-корты

Глава Петербурга Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой указать условия для открытия кинотеатров, театров, концертных залов, фуд-кортов и магазинов-«островов» в ТРЦ.

Губернатор отметил, что учреждения культуры и торгово-развлекательные центры не могут приступить к полноценной работе уже почти пять месяцев, передает «Фонтанка».

«Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время», — сообщает губернатор.

Александр Беглов указал на то, что учреждения культуры и владельцы торговых точек, фуд-кортов в ТРЦ разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга готовятся ко второй волне коронавируса и составляют график новых ограничений. Новый список ограничительных мер разрабатывает комитет по экономической политике и стратегическому планированию.