Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 29 августа

Согласно данным оперативного штаба на 29 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 31 зараженный коронавирусом.
Всего в регионе выявлено 6747 зараженных, полностью выздоровел при этом 4551 человек (67,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бокситогорск (+1);
Волосовский район
- Сельцо (+1);
Волховский район
- Волхов (+1);
- Кисельня (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+1);
- Всеволожск (+3);
- Янино-1 (+2);
- Дубровка (+1);
- Порошкино (+1);
Выборгский район
- Выборг (+3);
- Советский (+2);
Гатчинский район
- Гатчина (+1);
- Войсковицы (+1);
Киришский район
- Кириши (+1);
Кировский район
- Отрадное (+2);
- Назия (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+1);
- Ларионово (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+2);
Тихвинский район
- Тихвин (+3);
Тосненский район
- Никольское (+1).