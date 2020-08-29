Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 29 августа

Согласно данным оперативного штаба на 29 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 31 зараженный коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 6747 зараженных, полностью выздоровел при этом 4551 человек (67,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бокситогорск (+1);

Волосовский район

Сельцо (+1);

Волховский район

Волхов (+1);

Кисельня (+1);

Всеволожский район

Мурино (+1);

Всеволожск (+3);

Янино-1 (+2);

Дубровка (+1);

Порошкино (+1);

Выборгский район

Выборг (+3);

Советский (+2);

Гатчинский район

Гатчина (+1);

Войсковицы (+1);

Киришский район

Кириши (+1);

Кировский район

Отрадное (+2);

Назия (+1);

Приозерский район

Приозерск (+1);

Ларионово (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+2);

Тихвинский район

Тихвин (+3);

Тосненский район