Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 29 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 29 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 31 зараженный коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 6747 зараженных, полностью выздоровел при этом 4551 человек (67,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бокситогорск (+1);

Волосовский район

  • Сельцо (+1);

Волховский район

  • Волхов (+1);
  • Кисельня (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+1);
  • Всеволожск (+3);
  • Янино-1 (+2);
  • Дубровка (+1);
  • Порошкино (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+3);
  • Советский (+2);

Гатчинский район

  • Гатчина (+1);
  • Войсковицы (+1);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Кировский район

  • Отрадное (+2);
  • Назия (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+1);
  • Ларионово (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+2);

Тихвинский район

  • Тихвин (+3);

Тосненский район

  • Никольское (+1).

 