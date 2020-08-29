Поисковик рассказал историю советского летчика, останки которого нашли в Тосненском районе

Поисковики отряда «Крылья Родины» достали из болота около деревни Пещанка Тосненского района полностью сохранившиеся останки советского 22-летнего летчика — Сергея Фадеева.

Известно, что он пропал без вести 77 лет назад после того, как его самолет сбили под Ленинградом. Командир поискового отряда Виктор Соболев рассказал 47channel о последнем вылете героя и о его поисках.

Так, Сергей Фадеев 20 марта 1943 года поднялся в воздух на самолете «Томагавк Р-40» и занимался сопровождением штурмовиков Ил-2 во время атаки вражеских позиций у деревни Ульянка. Внезапно появившиеся два немецких истребителя в воздушном бою подбили советского летчика — он рухнул в болото вместе с самолетом. Отмечается, что он погиб еще в воздухе — один из снарядов разорвался в кабине и убил осколками летчика.

Личность летчика установили по номерам фюзеляжа «Томагавка» и установленного отечественного двигателя. На месте обнаружения участники отряда «Крылья Родины» работали по выходным дням с июня по август. Перед поисковиками стояла сложная задача: насколько возможно аккуратно обкопать тело погибшего пилота и освободить из смятых обломков. На место работ постоянно поступала болотная вода, которую приходилось откачивать — вручную выбирать ведрами. За ночь успевала подняться до краев – каждый раз яму осушали по 2-3 часа. После того, как удалось достать тело, были обнаружены медальон с фотокарточкой, миниатюрная записная книжка с адресами знакомых, сверток из газеты с махоркой, датированный 18 марта 1943 года.

Удалось отыскать ныне живущих родственников героя — детей его родного брата, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Они проживают в Нижнем Новгороде, откуда родом и погибший брат. Останки передадут родственникам и захоронят на мемориальном кладбище родного города. Погребение состоится 14 сентября.