В Ермилово реконструировали ДК

В Ермилово Выборгского района завершился первый этап реконструкции Дома культуры. Объект готов к проведению мероприятий.

Реконструкцией занялась компания «Приморский УПК». Подрядчик выполнил косметический ремонт входа в здание, сцены и зала, была обновлена мебель, проведен ремонт полов, паркета, санузлов. Зрительный зал и сцена теперь состоят из пожароустойчивых тканей и материалов. В зале улучшили акустические характеристики. Вокруг здания благоустроена территория: сделаны пешеходные дорожки, газоны, малые архитектурные формы, озеленение.

В компании «Приморский УПК» отметили, что организация полностью выполнила взятые обязательства по соглашению с администрацией Приморского городского поселения. Планируется продолжить реконструкцию ДК.