Видео: на разрисовавших стену Эрмитажа вандалов завели уголовное дело

Вчера утром, 29 августа, трое парней и девушка, вооружившись аэрозольными баллончиками, разрисовали стену Эрмитажа неясными надписями.

Сотрудник музея узнал о происходящем с помощью камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали злоумышленники, и сразу же обратился в полицию. Сотрудники вневедомственной охраны вскоре задержали вандалов, в полицейский участок отправились 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.

В отношении задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, одному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Надписи со стены уже стерли.

Видео: «Фонтанка».