Дмитрий Дибров рассказал о размере своей пенсии

Телеведущий Дмитрий Дибров вышел на пенсию и озвучил ее размер. Об этом он сказал в эфире НТВ.



Он отметил, что «стал пенсионером на этой неделе» и его «трудовая книжка без перерыва в стаже». Телеведущий будет ежемесячно получать пенсию в размере 33 тысяч рублей и считает соответствующее пособие справедливым.

Дмитрий Дибров с декабря 2008 года ведет программу «Кто хочет стать миллионером?».

Ранее размер своей пенсии назвала Эдита Пьеха. Народная артистка СССР рассказала, что фактически получает две пенсии — как артист и шахтер. Суммарно выходит около 45 тысяч рублей в месяц.