Высокопоставленного офицера Франции подозревают в измене в пользу России

Как сообщает ТАСС, французская прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил Франции по подозрению в передаче важных сведений российским спецслужбам.

Офицер проходил службу на военной базе в Италии. Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда собирался вернуться в Италию из отпуска.

Офицера подозревают в передаче важной информации России и нанесении ущерба безопасности Франции. Начата соответствующая процедура в соответствии с принципом секретности расследования.