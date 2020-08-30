Садовод приехал на свою дачу в Васкелово и нашел тело неизвестного

Накануне 56-летний дачник решил посетить свой садоводческий участок в Васкелово Всеволожского района, в результате чего он наткнулся на жуткую находку.

Мужчина, попытавшись войти в дом, обнаружил, что он запрет изнутри на щеколду. Дачник взломал входную дверь и проник в помещение, после чего обнаружил на полу труп мужчины в состоянии гнилостных изменений, передает АН «Оперативное прикрытие».

Прибывшие на место полицейские нашли в куртке умершего водительское удостоверение на имя уроженца Литвы. Труп направили в морг для экспертизы. Смерть могла наступить несколько недель назад.