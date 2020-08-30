СМИ: в Финском заливе появились нефтяные пятна

Водолазы обследовали затонувшее у озера Мощный в Кингисеппском районе судно Т-12 — по предварительным данным, именно оно является причиной появившихся нефтяных пятен в Финском заливе.

Танкер затонул в 1941 году, когда его накрыла огнем эскадрилья люфтваффе — одна из бомб попала в цель и судно пошло на дно, сейчас оно находится на глубине 63 метров, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что судно везло 2000 тонн нефти, часть резервуаров уцелела, но из-за коррозии со временем в баках появились отверстия, откуда стала вытекать нефть. Сейчас совместно с экологами решается вопрос с подводными работами и откачкой.