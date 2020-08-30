В Приозерском районе несколько дней разыскивают пенсионерку с собакой

В деревне Раздолье Приозерского района без вести пропала 74-летняя женщина — 26 августа она ушла гулять с собакой породы бигль и не вернулась.
Известно, что женщина носит очки. Ее рост 163 см, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза голубые. Одета была в синюю спортивную куртку, черные штаны, калоши, белую косынку.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» отмечает, что собаку этой породы видели в поселке Мичуринское Приозерского района.
«Просим вас о помощи! Пожалуйста, выйдите из своих домов, окликните собаку. Его зовут Ларс, Ларсик. Собака очень пугливая, лучше не подъезжать к ней на машине. Мы очень надеемся, что Ларс приведёт нас к своей хозяйке, которую ждут дома!», — говорится в группе поисковиков во «ВКонтакте».