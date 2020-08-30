В Приозерском районе несколько дней разыскивают пенсионерку с собакой

В деревне Раздолье Приозерского района без вести пропала 74-летняя женщина — 26 августа она ушла гулять с собакой породы бигль и не вернулась.

Известно, что женщина носит очки. Ее рост 163 см, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза голубые. Одета была в синюю спортивную куртку, черные штаны, калоши, белую косынку.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» отмечает, что собаку этой породы видели в поселке Мичуринское Приозерского района.