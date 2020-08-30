Правоохранители пришли с обыском к замглавы администрации Дружногорского поселения

В пятницу, 28 августа, в частный дом в поселке Орлино Гатчинского района пришли силовики с обыском. В доме проживает 42-летний заместитель главы администрации Дружногорского поселения Евгений Ухаров.

Обыск связан с уголовным делом, которое завели по статье за мошенничество в особо крупном размере. При обыске присутствовали сотрудники районного отдела СК Ленобласти и оперативники экономического отдела полицейского главка в сопровождении СОБРа, сообщает 47news.

Также полицейские посетили местную администрацию. Уголовное дело связано с предыдущим местом работы чиновника в Кобринском поселении, где он занимал должность главы администрации — покинул пост в ноябре 2019 года. Речь может идти о взаимоотношениях с некой коммерческой организацией, возможно, застройщиком. Чиновник проходит в статусе свидетеля.

По результатам обыска силовики нашли пистолет «Макарова», охотничье ружье, пистолет кустарного производства и около двухсот патронов. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.