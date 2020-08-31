«Росатом» начал перевозку рыбы с Дальнего Востока в Санкт-Петербург по Севморпути

Госкорпорация «Росатом» начала транзитную перевозку рыбы с Дальнего Востока в Санкт-Петербург по Северному морскому пути (СМП), это делается во исполнение поручения президента страны, сообщил в пятницу департамент коммуникаций «Росатома».

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» доставит из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург груз мороженой рыбной продукции. 25 августа судно взяло курс на Дальний Восток. Ожидается, что рефрижераторные контейнеры будут доставлены в Санкт-Петербург уже 25 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Рейс будет выполнен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина от 7 июня 2020 года о проработке вопроса снижения стоимости рыбной продукции путём уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь, отмечает «Росатом».

«Сейчас мы активно прорабатываем вопрос регулярной контейнерной линии Санкт-Петербург-Мурманск-Петропавловск-Камчатский. Мы регулярно общаемся с коллегами с Камчатки, из Санкт-Петербурга и Мурманска», — сообщил специальный представитель «Росатома» вопросам развития Арктики Владимир Панов, слова которого приведены в сообщении.

«Вопрос сложный. Для регулярной доставки товаров на Камчатку по Северному морскому пути, и обратной доставки рыбы, нужно решить массу вопросов: от отсутствия контейнеров рефрижераторов на СМП до ограничений по осадке судов в российских портах. Выход атомного контейнеровоза «Севморпуть» в рейс – очередная демонстрация того, что решение проблем реально, и в сегодняшних экономических условиях пандемии COVID-19 у СМП есть потенциал для роста грузопотока», – добавил Панов.

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Первый тестовый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в рамках совместного «пилотного» проекта дирекции Северного морского пути «Росатома» и «Атомфлота», направленного на организацию регулярных рейсов по СМП в летне-осеннюю навигацию, был осуществлён в августе 2019 года.