В Ленобласти за сутки выявили 32 зараженных коронавирусом — данные на 31 августа

В Ленинградской области за последние сутки выявили 32 зараженных коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 188. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 августа.

В России за указанный период выявлено 4 993 новых случая, зафиксировано 83 летальных исхода. Полностью выздоровело при этом 2 405 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.

Ранее ivbg.ru писал, что в России не планируют прививать детей от коронавируса в этом году. Министр здравоохранения России Михаила Мурашко заявил, что вакцина для несовершеннолетних нуждается в дополнительных тестах и исследованиях.