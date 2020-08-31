Пуск ядерного реактора нового блока №2 успешно прошел на Ленинградской АЭС-2

Одно из главных событий в российской атомной энергетике последних лет произошло на Ленинградской АЭС-2, где успешно состоялся пуск ядерного реактора нового энергоблока №2 (по другой классификации — блока №6 ЛАЭС), сообщил оператор всех атомных станций в России концерн «Росэнергоатом».

«Реакторная установка впервые выведена на минимально-контролируемый уровень мощности. Это означает, что аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность и в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция», — говорится в сообщении.

В таких случаях образно говорится, что реактор «начал жить». Символично, что физический пуск реакторной установки ВВЭР-1200 совпал по времени с празднованием 75-летия российской атомной отрасли.

В соответствии с программой физического пуска специалисты далее проведут целый ряд экспериментов — также при работе реактора на мощности менее 1%. Эти исследования необходимы для подтверждения надёжности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Затем мощность реакторной установки будут постепенно повышать, и, как планируется, осенью состоится подключение энергоблока к сети и выдача в неё первых киловатт-часов. Начало промышленной эксплуатации энергоблока №2 намечено на начало 2021 года.

С пуском этого блока в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по современному отечественному проекту АЭС-2006, разработанному в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом госкорпорации «Росатом».

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Станция расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.

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Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.