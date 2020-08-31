Жители Кирпичного все лето пользуются ржавой водой — СМИ

Жители поселка Кирпичное Выборгского района столкнулись с водой неестественного кирпичного цвета. В таких условиях они проживают все лето.

Мало того, что такая вода непригодна для питья, приготовления еды, от нее исходит неприятный запах, сообщает «Инфосми». Отмечается, что из-за воды выходят из строя водонагревательные приборы, ломаются стиральные машины и автоматические посудомойки. Потребители неоднократно жаловались в разные инстанции, однако в ответ они получили сообщение об «аварии на трассе».