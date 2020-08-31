Петербуржец сел в такси и очнулся на остановке без денег

В воскресенье ночью, 30 августа, мужчина сел в такси на улица Пискарева в Санкт-Петербурге. Он попросил подвезти до дома на Светлановском проспекте.

В машине находилось несколько человек, которые предложили незнакомцу выпить. Он согласился. Потерпевший потерял сознание и очнулся на остановке на Большом Сампсониевском проспекте.

Мужчина обнаружил пропажу телефона Redmi Note, часов Tissot, золотой цепочки с иконкой и двух банковских карт. Проверив баланс, он обнаружил пропажу 271 тысячи рублей. Потерпевший обратился в полицию.