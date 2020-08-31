Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 31 августа

Согласно данным оперативного штаба на 31 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 32 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 6811 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,2%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бокситогорск (+1);

Волосовский район

Зимитицы (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+4);

Ковалево (+1);

д. Старая (+2);

Выборгский район

Выборг (+2);

Гатчинский район

Гатчина (+2);

Вырица (+1);

Белогорка (+1);

Новосиверская (+1);

Пригородный (+1);

Кингисеппский район

Ивангород (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Кировск (+3);

Лодейнопольский район

Старая Слобода (+2);

Новая Слобода (+1);

Ломоносовский район

Куттузи (+1);

Лужский район

Заклинье (+2);

Приозерский район

Приозерск (+1);

Тихвинский район