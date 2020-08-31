Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 31 августа

Согласно данным оперативного штаба на 31 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 32 зараженных коронавирусом.
Всего в регионе выявлено 6811 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,2%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бокситогорск (+1);
Волосовский район
- Зимитицы (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+4);
- Ковалево (+1);
- д. Старая (+2);
Выборгский район
- Выборг (+2);
Гатчинский район
- Гатчина (+2);
- Вырица (+1);
- Белогорка (+1);
- Новосиверская (+1);
- Пригородный (+1);
Кингисеппский район
- Ивангород (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Кировск (+3);
Лодейнопольский район
- Старая Слобода (+2);
- Новая Слобода (+1);
Ломоносовский район
- Куттузи (+1);
Лужский район
- Заклинье (+2);
Приозерский район
- Приозерск (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+2).