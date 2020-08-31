Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 31 августа

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно данным оперативного штаба на 31 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 32 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 6811 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,2%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бокситогорск (+1);

Волосовский район

  • Зимитицы (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+4);
  • Ковалево (+1);
  • д. Старая (+2);

Выборгский район

  • Выборг (+2);

Гатчинский район

  • Гатчина (+2);
  • Вырица (+1);
  • Белогорка (+1);
  • Новосиверская (+1);
  • Пригородный (+1);

Кингисеппский район

  • Ивангород (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Кировск (+3);

Лодейнопольский район

  • Старая Слобода (+2);
  • Новая Слобода (+1);

Ломоносовский район

  • Куттузи (+1);

Лужский район

  • Заклинье (+2);

Приозерский район

  • Приозерск (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+2).