Ленобласть заняла второе место в рейтинге регионов по обороту розничной торговли

Согласно данным исследования аналитиков РИА Новости, Ленинградская область стала одним из немногих российских регионов, где зафиксирован рост розничной торговли по итогам первого полугодия.

Ситуацию для регионов сильно усложнял коронавирус. Тем не менее, Ленобласть продемонстрировала впечатляющие показатели при условии, что ситуация с заболеваемостью не выходила из-под контроля. Тем временем один из ключевых макроэкономических показателей — розничная торговля — в ряде регионов ушел вниз, положительные результаты показали только шесть субъектов РФ. Ленинградская область заняла второе место после Томской.

Минэкономразвития, как передает «Коммерсант», уже подготовил новый макропрогноз по восстановлению экономики РФ с гораздо более оптимистичными показателями. Ленинградской области даже в условиях коронавируса удалось сохранить профицитный бюджет.

Одна из причин такого успеха — «Ленинградский светофор», который применили в Ленинградской области впервые в стране. Благодаря гибкому подходу к ситуации в каждом отдельном районе удалось разделить их на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны ограничений. Исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев сообщил, что во время самоизоляции половина Петербурга переместилась в Ленинградскую область, но несмотря на это в 47 регионе работали сельхозпроизводители и предприятия малого и среднего бизнеса, передает Online47.

Вторая причина заключается в структуре торговли — в Ленинградской области она ориентируется не на крупные торговые центры, а на торговые точки в шаговой доступности. Все сопровождалось жестким контролем за соблюдением ограничений.

Третья причина — целая система прямых выплат и адресной поддержки населения, которая работала отдельно от общегосударственных выплат. Люди за счет этих выплат приобретали продукты, а потом и товары первой необходимости.