Юноша без прав попал в аварию в Выборгском районе и сбежал, бросив пассажирку

Около половины первого ночи 30 августа на 57 км трассы «Молодежное — Верхнее Черкасово» в Выборгском районе произошла авария.

Как сообщает ОГИБДД Выборгского района, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель поспешил скрыться, несмотря на пострадавшую пассажирку — 18-летнюю девушку. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Полицейские задержали парня, у него не было водительского удостоверения и полиса ОСАГО.

Обстоятельства случившегося уточняются.