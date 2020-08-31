В День знаний в Ленобласти начнется операция «Трактор»

Гостехнадзор Ленобласти проверит тракторы и трактористов с 1 по 30 сентября в рамках профилактической операции «Трактор».

В местах работы сельскохозяйственной, дорожной, строительной и лесной техники инспекторы Гостехнадзора проверят у водителей наличие удостоверения тракториста-машиниста, свидетельства о регистрации машины и о прохождении ТО, а также наличие полиса ОСАГО и установленных государственных регистрационных знаков.

В связи с этим ivbg.ru напоминает владельцам техники о необходимости иметь при себе все необходимые документы и эксплуатировать исправную, с прохождением технического осмотра, застрахованного в установленном порядке технику.

Проверки носят, прежде всего, профилактический характер. Ведь нарушение правил, отсутствие права приводят к ДТП с тяжелыми последствиями и несут угрозу жизни и здоровью граждан.