Холдинг «Ромир» провел опрос для ТАСС и выяснил, что большинство россиян считают кальян наименее опасным видом курения. Участие приняли более тысячи человек в возрасте старше 18 лет по всей России.

Так, 36% россиян являются курильщиками и чаще всего это мужчины. Средний стаж курения среди всех опрошенных оказался равен примерно 15 годам. Установлено, что 48% респондентов выкуривают менее 10 сигарет в день, однако еще 12% заявили, что выкуривают более 20 сигарет. Однако как курящие, так и некурящие считают кальян менее опасным, чем другие способы потребления никотина.

Так, курильщики оценили опасность кальянов в 3,8 балла из 5, а некурящие — в 4,2. При этом опасность обычных сигарет они оценили в 4,0 и 4,6 балла соответственно. По мнению руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, кальяны не безопаснее сигарет, а при длительном курении могут оказывать более пагубное влияние: за час человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты.