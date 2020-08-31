Мурашко: массовая вакцинация от коронавируса начнется в ноябре-декабре

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре. Тогда же препарат «Спутник V» станет поступать в регионы.

На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования. Министр отметил, что уже насчитывается порядка 40 тысяч добровольцев.