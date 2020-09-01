Центр цифровых технологий на базе двух вузов Санкт-Петербурга начнет работу 1 сентября

Научный центр мирового уровня в формате консорциума Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и политехнического университета в рамках национального проекта «Наука» начнёт свою работу с 1 сентября, сообщил министр науки и высшей школы Валерий Фальков.

«Центр начнёт работать уже с 1 сентября, через месяца три-четыре будут открыты новые лаборатории. Это объедение усилий для решения прорывных задач в кораблестроении, связанных с цифровыми технологиями», — сообщил журналистам Фальков.

По его словам, открытие центра международного уровня — это хороший импульс для развития науки в Петербурге.

«Политехнический и морской университеты близки друг другу, центр оборудован по передовым технологиям, он имеет отдельное финансирование для научных исследований», — заметил Фальков.

Одна из лабораторий цифрового и физического материаловедения получила новое оборудование на средства субсидии министерства науки и высшего образования России. Здесь будут проводиться исследования широкого спектра материалов с помощью современных методов, включая оптическую и сканирующую электронную микроскопию и рентгеновскую дифракцию.

Ранее сообщалось, что в России утверждён перечень научных центров мирового уровня по шести приоритетным направлениям. По сообщению секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, такие центры создаются в формате консорциумов в рамках национального проекта «Наука». Объем финансового обеспечения на период 2020-2024 годов составляет 15,46 миллиарда рублей.

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Это будут Центр фотоники, Цифровых технологий, Рационального освоения запасов жидких углеводородов планеты, Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения, Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний. Также в перечень вошли Павловский центр «Интегративная физиология – медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости», Центр персонализированной медицины, центр Агротехнологии будущего, Сверхзвук, Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала.