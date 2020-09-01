Предприятию самого богатого депутата Ленобласти грозит банкротство

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск от АО «Петербургская сбытовая компания» к ООО «Сити 78 инвест» в 1 млн 566 тысяч рублей.

Ленинградская область Владеющему ООО «Сити 78 инвест» депутату Ленинградской области от фракции «Справедливая Россия» Руслану Гайсину грозит банкротство. Иск о признании должника банкротом зарегистрирован 28 августа 2020 года.

Учитывая уставной капитал в 10 тысяч рублей, сумма иска не может быть удовлетворена за счет банкротства. Руслан Гайсин за 2019 год задекларировал доход в 114 млн рублей, став самым богатым депутатом в Ленобласти.