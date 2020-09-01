У 16-летней матери умер семимесячный ребенок в Советском

В полицию Выборгского района 31 августа около 16:00 сообщили о смерти семимесячной девочки в квартире дома, расположенного в поселке Советский.

Маме умершего ребенка – 16 лет (на фото с 18-летним отцом). По ее словам, в последнее время у дочери был насморк, который лечили на дому. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Несовершеннолетняя мать проходит потерпевшей по делу о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Семья неблагополучная, ранее уже попадала в поле зрения полиции и социальных служб.