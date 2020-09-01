Фото: Skoda въехала в грузовик возле Больших Озертиц – водитель легковой машины погиб

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 1 сентября на 97 км трассы «Нарва» у деревни Большие Озертицы Skoda Octavia въехала в грузовик Volvo.

Предварительно, 36-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, затем вернулся на свою полосу, где врезался в грузовик под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Skoda Octavia погиб. На участке трассы организовано реверсивное движение. Протяженность затора – около 500 метров.