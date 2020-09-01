В Ленобласти в последнюю неделю лета заметно активизировались клещи

Согласно данным Роспотребнадзора, с 24 по 30 августа в Ленобласти от укусов клещей пострадали 137 человек, что на 37% выше средних многолетних показателей. Среди пострадавших — 29 детей.

Всего на 31 августа к врачам после укусов клещей обратились 5 429 жителей Ленобласти, что ниже средних многолетних уровней на 17,2%, из них 1 371 ребенок. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Тихвинском — 875, Всеволожском — 518, Подпорожском — 515, Выборгском — 475, Бокситогорском — 403, Гатчинском — 385 и Кингисеппском районах — 335.

Зарегистрированы пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и семь — клещевым боррелиозом.