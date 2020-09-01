Население России рекордно сократится к концу 2020 года

По предварительной оценке, население России к концу 2020 года сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет.

Согласно данным проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития, выход на положительные темпы возможен только с 2022 года. К слову, более масштабное сокращение было зафиксировано в 2006 году: тогда население уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Также в кабмине прогнозируют рост уровня бедности до 13,3% населения, в 2019 этот показатель составлял 12,3%, пишет РБК.