Сдаст ли Лукашенко силовика, нажавшего «спуск»? Сдавать опасно, защищать – опасно вдвойне

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МВД Беларуси с трудом, но призналось в причастности к гекатомбе белоруса, не вооруженного ничем кроме депрессии. Всего-то понадобилось неопровержимое доказательство – видео самого процесса. Нет видео = нет признания.

Но важно другое – что теперь делать с представителем охранки, любящим без причин пожмакать спусковой механизм?

Лукашенко еще что-то решает в Беларуси исключительно благодаря его опоре и надежде. Речь больше не идет о рабочих и крестьянах, речь – об охранке. И это трагедия, не лишенная иронии.

Сколько не корми рабочий класс, лекарей, профессуру и интеллигенцию, при любом удобном случае они укусят кормящую длань. А вот их конкуренты по господдержке – охранка – напротив, всегда рядом и любезно готова отогнать зарвавшийся и неблагодарный плебс.

Охранка, отрабатывая крупу и воду, начала в поте лица демонстрировать свое порицание народным гуляниям на улицах Беларуси, как инквизиция не порицало Джордано Бруно. И, как это водится у неуместно усердных и исполнительных людей, перестаралась. Все заинтересованные видели фотокарточки, в нюансах раскрывающие искусство белорусской охранки.

Важно понимать, что Батька дал охранке свое высочайшее дозволение на любой перфоманс. На все превышения будут усердно закрывать глаза, а на все доказательства – подслеповато щуриться.

Охранка истолковала разрешение Батьки превратно и наломала, но не дров. И теперь каждый первый стрелец – кандидат в прилюдное раскулачивание и в застенки согласно законам самой же Беларуси. Охранка это понимает, и охранке страшно уже за свое будущее.

И теперь Батьке надлежит морщить свой могучий ум.

Отдать Фемиде на посрамление проштрафившегося стрельца?

Пример отчаянного мужества, но стратегия не самая эффективная. Единственное, что сдерживает охранку от перехода под багровые знамена массового белоруса – боязнь наказания за их усердие. Как только Лукашенко перестанет быть гарантом защиты от наказания для охранки – Лукашенко перестанет быть владыкой Беларуси. Со всеми вытекающими.

Не отдать Фемиде на посрамление проштрафившегося стрельца?

Это значит прямо в глаза массовому белорусу заявить: «Да, было дело, и что?». Еще месяц-другой назад массовый белорус бы громко сказал «И НИЧЕГО», после чего пугливо опустил глаза и посеменил на работу. Но сегодняшний массовый белорус – народ пассионарный, может и по существу объяснить.

И как решить этот вопрос – решительно не понятно. Но если Лукашенко внезапно удастся все порешать в своем авторском стиле «и нашим, и вашим», такое управленческое решение будет достойно занять место в Палате мер и весов.