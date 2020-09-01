Дрозденко: Мы берем на баланс дорогу, которая соединяет Мурино и Бугры

Глава Ленобласти принял участие в открытии рабочего движения по двум съездам с КАД на Охтинскую аллею.

«Мы берем на баланс дорогу, которая соединяет Мурино и Бугры, она будет четырехполосной. Мы также держим в голове строительство транспортно-пересадочного узла «Девяткино». В следующем году мы начинаем строить продолжение Пискаревского проспекта — срок строительства займет около трех лет», — обрисовал губернатор дорожные перспективы развития.

До 1 октября еще сохранятся ограничения движения, связанные с ремонтом дорожного полотна на кольцевой дороге, затем автомобилисты смогут двигаться без препон.

Отметим, что сегодня, 1 сентября, глава Ленобласти находится с визитом во Всеволожском районе, где уже посетил новые школы в Бушграх, провел урок патриотического воспитания вместе с Александром Бегловым в Муринской школе, а также посетил торжественную линейку.