Две школы открылись в Буграх в День знаний. Стоимость каждой составила 700 млн рублей

Средняя школа №3 и Средняя школа №2 распахнули сегодня свои двери. Глава Ленобласти оценил оснащение школ

«За последние 5 лет мы построили в Ленинградской области 70 детских садов и 18 школ. Этот год у нас рекордный — мы сдадим 9 школ до конца года, ещё 17 школ откроются по программе реновации, кроме того, мы отремонтировали 18 спортзалов и 12 пришкольных стадионов», — отметил Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что каждая новая областная школа имеет свою специализацию — школа-технопарк, школа с кадетскими классами, гуманитарная школа и т.д. И каждая вновь открываемая школа — более инновационная, чем предыдущая.

«Сейчас во всех новых ленинградских школах есть интерактивные доски, wi-fi, современные лаборатории и многое другое. Все это обеспечивает нашим школьникам высокий уровень знаний», — подчеркнул глава Ленобласти.

Обе школы одинаковы по площади, построены в рамках федеральной программы «Стимул», располагаются в трех километрах друг от друга внутри больших жилых кварталов: ЖК «Энфилд» и «Мурино 2017, 2019, 2020».

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Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях.

Всего на инвестиции в образование в Ленобласти в ближайшие годы предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.