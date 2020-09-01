Россияне назвали свои самые нелюбимые уроки в школе

Аналитики сервиса “Работа.ру” выяснили, какие уроки больше всего не любили россияне в школе.

Среди нелюбимых предметов оказались химия — 26%, математики, алгебры и геометрии — 21%, физики — 21%, иностранные языки — 13% и физкультура — 11%. Меньше всего отрицательных отзывов набрали мировая художественная культура, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности и информатика.

Самыми важными и нужными предметами опрошенные считают русский язык — 61%, математику — 59% и иностранные языки — 38%.