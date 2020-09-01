В Кингисеппском районе стартует конкурс поддержки общественно-значимых проектов

С 1 сентября в Кингисеппском районе Ленобласти стартует конкурс проектов в рамках программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность». Фонд грантов – 4,7 млн. рублей.
Направления программы: охрана окружающей среды, развитие молодежных инициатив, сохранение культуры и традиций, улучшение общественных пространств, содействие уязвимым группам населения, а также поддержка спорта, здоровья, безопасности.
В конкурсе могут поучаствовать:
- некоммерческие организации;
- общественные советы и объединения;
- государственные, казенные и муниципальные учреждения;
- инициативные группы граждан.
Цель программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность» – положительные изменения в Ленобласти, за счет подключения населения к созданию и воплощению социальных и экологических проектов.