В Кингисеппском районе стартует конкурс поддержки общественно-значимых проектов

С 1 сентября в Кингисеппском районе Ленобласти стартует конкурс проектов в рамках программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность». Фонд грантов – 4,7 млн. рублей.

Направления программы: охрана окружающей среды, развитие молодежных инициатив, сохранение культуры и традиций, улучшение общественных пространств, содействие уязвимым группам населения, а также поддержка спорта, здоровья, безопасности.

В конкурсе могут поучаствовать:

некоммерческие организации;

общественные советы и объединения;

государственные, казенные и муниципальные учреждения;

инициативные группы граждан.

Цель программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность» – положительные изменения в Ленобласти, за счет подключения населения к созданию и воплощению социальных и экологических проектов.