В Кингисеппском районе стартует конкурс поддержки общественно-значимых проектов

Автор: Сергей Агутин
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С 1 сентября в Кингисеппском районе Ленобласти стартует конкурс проектов в рамках программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность». Фонд грантов – 4,7 млн. рублей.

Направления программы: охрана окружающей среды, развитие молодежных инициатив, сохранение культуры и традиций, улучшение общественных пространств, содействие уязвимым группам населения, а также поддержка спорта, здоровья, безопасности.

В конкурсе могут поучаствовать:

  • некоммерческие организации;
  • общественные советы и объединения;
  • государственные, казенные и муниципальные учреждения;
  • инициативные группы граждан.

Цель программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность» – положительные изменения в Ленобласти, за счет подключения населения к созданию и воплощению социальных и экологических проектов.