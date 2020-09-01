В Ленобласти к 1 сентября введены в эксплуатацию три школы и четыре детсада

Еще несколько образовательных учреждений планируется ввести до конца этого года, сообщили в Управлении Росреестра по Ленобласти.

В Ленобласти к новому учебному году введены и поставлены на кадастровый учет три школы: в поселке Новоселье Ломоносовского района, Мурино на Графской улице, Буграх на аллее Ньютона. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три школы: в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района, Шлиссельбурге, поселке Новогорелово Ломоносовского района, а также ввод пристройки спортивного зала к школе в деревне Федоровское Тосненского района.

Также в этом году на кадастровый учет поставлены четыре детских сада в Мурино, Кудрово и в деревне Мистолово.