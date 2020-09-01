Поставщик продал на Киришскую электростанцию партию поддельного цемента  

УФАС призвало ООО «МастерСтрой» остановить продажу контрафактного цемента под брендом АО «Пикалевский цемент».

Ведомство установило, что «Пикалевский цемент» указанную партию не производил. А «МастерСтрой» не получал разрешение на право использования фирменного наименования производителя.

Фирма получила предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, выраженного «в введении в заблуждение хозсубьектов относительно изготовителя цемента ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б». Партия будет изъята.