В России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей

С инициативой выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Предложение уже направлено на рассмотрение в правительство.

Речь идет о многодетных семьях, в которой трое и более детей, при этом младший еще не достиг совершеннолетия. Сейчас льготы при платежах за имущество для многодетных семей ограничиваются налоговым вычетом: налогообложению не подлежит площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры, 50 кв. м — для частного дома.

Автор инициативы считает, что такая мера поспособствует увеличению числа многодетных семей в стране.