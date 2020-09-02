Александр Дрозденко оценил школьные обеды, на которые из бюджета выделено 620 млн рублей

Главу региона в столовой Новосельской школы Ломоносовского района угостили борщом, салатом, картофельным пюре с котлетой и компотом.

«Мне понравилось. Я сразу вспомнил, как в детстве ел школьный борщ. Думаю, самой главной оценкой качества школьного питания станут чистые тарелки после обеда», — поделился впечатлениями Александр Юрьевич.

Напомним, что в бюджете Ленобласти на этот год на бесплатное двухразовое питание для школьников начальных классов — или завтрак и обед, или обед и полдник, выделено 620 млн руб, а на следующий год запланировано 1 млрд 200 млн рублей. О

Как уже писал ivbg.ru, глава Ленобласти Александр Дрозденко сегодня, 2 сентября, находится в Ломоносовском районе с рабочим визитом. Утром он принял участие в церемонии передачи символического ключа от здания садика в Новоселье, а затем подписал пятилетнее соглашение о сотрудничестве с ректором СПбГЭУ.