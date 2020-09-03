В Приозерском районе ищут десятилетнего мальчика

Ребенок пошёл гулять с друзьями на детскую площадку и не вернулся.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже своего ребёнка. По словам матери, мальчик пошёл гулять с друзьями на детскую площадку 2 сентября, и пропал.

В ведомстве сообщили приметы ребёнка: рост 146, светлые, кудрявые волосы, плотного телосложения. Был одет: в чёрную толстовку, спортивные черные штаны, черные кроссовки.

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Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефонам: 8 (813-79) 39-002 либо 102.