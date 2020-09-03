Более 2 тыс беспилотников взлетят над Санкт-Петербургом в день окончания Второй мировой войны

Более двух тысяч световых беспилотников поднимутся в небо в рамках шоу дронов в Санкт-Петербурге в четверг в честь окончания Второй мировой войны, сообщили в исполнительной дирекции Года памяти и славы.

«В память о Победе над фашизмом и нацизмом в вечернее небо Северной столицы с площадки малой спортивной арены комплекса «Петровский» одновременно поднимутся 2200 световых беспилотников, чтобы устроить незабываемое красочное шоу, рисуя различные фигуры, размер которых достигнет в воздухе 600 метров», — сказано в сообщении.

По сообщению организаторов, масштабное представление дронов по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров побьёт мировой рекорд и будет зафиксировано «Книгой рекордов России».

Все беспилотники производятся и собираются в Санкт-Петербурге петербургскими специалистами вручную. Перед полётом дроны выложат на поле спортивной арены школьники города.

Вам будет интересно Ленобласть заняла второе место в рейтинге регионов по обороту розничной торговли Согласно данным исследования аналитиков РИА Новости, Ленинградская область стала одним из немногих российских регионов, где зафиксирован рост розничной торговли по... 31.08.2020 273