Более 2 тыс беспилотников взлетят над Санкт-Петербургом в день окончания Второй мировой войны

Более двух тысяч световых беспилотников поднимутся в небо в рамках шоу дронов в Санкт-Петербурге в четверг в честь окончания Второй мировой войны, сообщили в исполнительной дирекции Года памяти и славы.
«В память о Победе над фашизмом и нацизмом в вечернее небо Северной столицы с площадки малой спортивной арены комплекса «Петровский» одновременно поднимутся 2200 световых беспилотников, чтобы устроить незабываемое красочное шоу, рисуя различные фигуры, размер которых достигнет в воздухе 600 метров», — сказано в сообщении.
По сообщению организаторов, масштабное представление дронов по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров побьёт мировой рекорд и будет зафиксировано «Книгой рекордов России».
Все беспилотники производятся и собираются в Санкт-Петербурге петербургскими специалистами вручную. Перед полётом дроны выложат на поле спортивной арены школьники города.
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31.08.2020 273
«В запоминающихся образах световое представление отобразит великий подвиг советских солдат в Великой Отечественной, а также напомнит о дальневосточной победе над Японией, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.