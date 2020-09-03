Жителей Ленобласти приглашают принять участие в формировании транспортных маршрутов

От ленинградцев ждут пожелания и комментарии по развитию дорожной и транспортной сети

Рабочая группа, занимающаяся разработкой программы комплексного развития инфраструктуры региона на ближайшие 15 лет (ПКРТИ), с помощью формы обратной связи ждет предложения от жителей Ленобласти. Например, можно предложить ввести новый или продлить существующий автобусный маршрут, изменить расписание общественного транспорта, оборудовать новый или перенести остановочный пункт, поставить светофор, оборудовать пешеходный переход, изменить схему движения, начать строительство, ремонт и реконструкцию дорог и железнодорожных переездов и многое другое.

Наблюдать за процессом разработки ПКРТИ можно на специальном сайте, где постоянно обновляется информация о ходе выполнения работ.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Как уже ранее писал ivbg.ru, цель нацпроекта к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».