В Ленобласти ведется работа по ликвидации 16 мест концентрации ДТП

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» устанавливаются камеры и светофоры, делают шумовые полосы и ограждения на пешеходных переходах.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, работы ведутся в Сертолово, на перегоне от поселка Большая Ижора до примыкания к дороге «Форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор», участке от деревни Сокколово до Гатчины и от Новосергиевки до Кудрово, в Гатчине и Пудомягах, в деревне Марьино Ломоносовского района, в поселке им. Свердлова и на перекрестке региональных дорог в Колтушах, в Кировске на дороге «Санкт-Петербург — Кировск»,на пешеходном переходе к СНТ «Колосс» в деревне Старая, на Токсовском шоссе в Новом Девяткино, на повороте к поселку «Румболово-сити», на съезде с КАД в Новоселье.

Кроме того, в этом году в ряде населенных пунктах прерывистая черта была заменена на сплошную по рекомендациям ГИБДД.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, цель нацпроекта к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».