В Ленобласти заработал первый мобильный технопарк “Кванториум”

С началом нового учебного года в Ленобласти начал работу первый мобильный технопарк “Кванториум”.

Первой остановкой мобильного технопарка стал Всеволожский район. До конца года он объедет еще пять районов: Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Волховский и Лужский. В каждом занятия будут длиться в течение двух недель три раза в год.

Дети смогут получить дополнительное образование по следующим направлениям: “Виртуальная и дополненная реальность VR/АR”, “Информационные технологии”, “Геоинформационные технологии”, “Аэротехнологии”, “Промышленная робототехника”, “Промышленный дизайн” и “Хайтек”.