ВМФ России получит спецшлемы, управляющие артиллерией корабля поворотом головы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора по военно-технической политике «Моринформсистема-Агат» Николая Борисова, разработка уже проходит испытания.

Это шлемы-целеуказатели, позволяющие управлять поворотом головы 30-мм автоматическими пушками АК-630. Опция повысит эффективность поражения воздушных целей. Например, беспилотников, вертолетов и крылатых ракет.

Шлем работает так: оператор поворотом головы наводит АК-630 на цель, а система «захватывает» ее. Разработку получат на вооружение экипажи боевых кораблей ВМФ России.