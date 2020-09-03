Суд отправил главу Шлиссельбурга Анатолия Рогозина в отставку  

Кировский суд 3 сентября удовлетворил требование районной прокуратуры об отставке главы Шлиссельбурга Анатолия Рогозина. Надзорное ведомство выявило неточности в его декларации за 2017 год.

Политик не задекларировал доход в 100 тыс. рублей от продажи Mercedes Benz GL 350, мотоцикл BMW и счета в банках. Также он допустил ошибку в площади собственного дома, указав 247,7 кв. м вместо 480 кв. м.

Редакция ivbg.ru напоминает: 2 сентября у соратника Рогозина и экс-главы Шлиссельбурга Владимира Номерова прошли обыски. Его подозревают в незаконном получении стимулирующих надбавок к зарплате в 731 тыс. рублей.