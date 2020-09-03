Видео: смерть охранника при обрушении крыльца в больнице Токсово стала уголовным делом

Как сообщал ivbg.ru, в конце июля 62-летний сотрудник частной охраны получил травмы на работе, упав с трехметровой высоты вместе с временным крыльцом больницы в Токсово.

Он упал боком на бетонную опору, получив ушиб головы и разрыв аорты. Врачи удалили ему селезенку и часть кишечника. А 26 августа около 15:00 в Токсовской межрайонной больнице пострадавший скончался.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено 3 сентября. Следователи проверяют качество установки временной деревянной лестницы.