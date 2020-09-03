Александр Дрозденко встретился с жителями Всеволожского района

Сегодня, 3 сентября, Александр Дрозденко с рабочим визитом посетил Всеволожский район, где встретился с местными жителями.

Глава региона рассказал, что несмотря на ограничения из-за пандемия экономические показатели Всеволожского района остаются стабильными, а в некоторых отраслях даже есть существенный рост, например, в розничной торговле.

Он также отметил рост строительства социальных объектов на фоне снижения строительства жилья. Только за последние пять лет в регионе построено 70 детских садов, и большинство из них — во Всеволожском районе.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске сегодня открыли подаренную Петербургом детскую площадку. Еще две будут устанавлены в Шлиссельбурге и Пикалево.